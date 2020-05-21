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Sohu сообщило о возможной подготовке Украиной международного удара по России

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu сообщило о возможной подготовке Украиной международного удара по России
Заседание Совета Безопасности ООН, Lev Radin / globallookpress.com

Украинские власти в настоящий момент могут готовить международный удар по Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет издание Sohu, Киев способен в ближайшем будущем пойти на организацию изоляции РФ, используя для этого ООН. По мнению китайских журналистов, представители Украины могут предложить другим странам осудить Москву за нарушение международного права в связи с присоединением Крыма. Данный сценарий предполагает объявление международного бойкота всем инициативам России.

Ранее сообщалось, что Sohu перечислило кандидатов на выход из состава Украины вслед за Крымским полуостровом.

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