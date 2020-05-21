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В ополчении ДНР пригрозили Украине возобновлением полномасштабной войны

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

В ополчении ДНР пригрозили Украине возобновлением полномасштабной войны
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин прокомментировал для отечественных журналистов решение о приведении в боевую готовность войск республик Донбасса в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины.

По словам ополченца, данный шаг властей ДНР и ЛНР «является последним предупреждением Киеву». Если оно не подействует, вспыхнет полномасштабная война. Матюшин, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что украинские силовики «вспомнят такое забытое ими слово “котел”».

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР, назвал условие, при котором киевские военные смогут захватить территорию республик Донбасса в течение двух недель.

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