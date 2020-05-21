ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении позиции ВСУ и потерях Украины

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21 мая 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины, с которой обстреливалась территория ЛНР. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция непризнанной республики.

В заявлении говорится, что сегодня на славяносербском направлении во время обстрела со стороны противника получил ранение один боец Народной милиции. Разведка ополченцев обнаружила позицию, с которой велся огонь, она была ликвидирована из вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. В результате данного ответного удара ВСУ потеряли одного человека убитым и двух ранеными.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ДНР, допустил вспышку полномасштабных боевых действий в Донбассе из-за борьбы между украинскими политиками.