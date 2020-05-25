Экс-депутат Рады придумал способ заставить сдаться Украине восставшие ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

25 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий, Sadak Souici / Le Pictorium / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал, какие действия нужно предпринять Киеву, чтобы заставить сдаться самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые восстали против украинских властей в ходе событий весны 2014 года.

Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Билецкий предложил организовать «не клоунскую, а реальную, адекватную блокаду». По мнению экс-парламентария, украинская сторона должна прекратить поставки электроэнергии и воды республикам и «возвести стену». Эти меры должны принудить ДНР и ЛНР сдаться, полагает Андрей Билецкий.

Ранее сегодня сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал единственный сценарий прекращения военного конфликта на востоке страны.