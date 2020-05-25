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Первый президент Украины назвал единственный сценарий прекращения войны в Донбассе

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Первый президент Украины назвал единственный сценарий прекращения войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Единственным сценарием прекращения продолжающегося с весны 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе является создание международной коалиции. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Кравчук, первый президент Украины.

По словам экс-главы государства, процитированного изданием Shark News, Киев сможет остановить войну только в том случае, если сможет сформировать коалицию со странами Запада, подобную антигитлеровской. Данный союз должен оказать давление на РФ и потребовать возвращения Украине неподконтрольной ей части Донбасса, отметил Кравчук.

Официальный Киев обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР, отколовшихся от Украины в 2014-м. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Колесников, бывший боец отряда экс-командира ополченцев ДНР Игоря Стрелкова, назвал виновника катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью.

ДЦ

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