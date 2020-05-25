Бывший боец отряда Стрелкова назвал виновника уничтожения Boeing MH17 в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

25 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Виновником уничтожения малайзийского Boeing в небе над Донбассом является Украина. Об этом в разговоре с журналистами заявил Дмитрий Колесников, бывший боец отряда экс-командира ополченцев ДНР Игоря Стрелкова.

По словам Колесникова, выполнявший рейс MH17 пассажирский лайнер сбили в июле 2014 года украинские силы ПВО. В качестве доказательства данного утверждения собеседник «Свободной прессы» назвал тот факт, что Boeing, согласно выводам расследования, поразила ракета «Бук» старого образца. На вооружении армии Российской Федерации таких боеприпасов уже нет, отметил Дмитрий Колесников.

Ранее сообщалось, что бывший премьер ДНР Александр Бородай рассказал о попытке Игоря Стрелкова сдать Донецк.