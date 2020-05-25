Экс-премьер ДНР рассказал о попытке Стрелкова сдать Донецк Украине в 2014 году

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков пытался сдать Донецк Украине летом 2014 года. Об этом рассказал Александр Бородай, экс-глава правительства самопровозглашенной республики.
«Стрелков попытался сдать Донецк в момент моего отсутствия, когда я был вынужден уехать в Москву. Игорь, видимо, рассчитывал на то, что оставшийся исполнять мои обязанности первый вице-премьер Владимир Антюфеев проспит момент. Стрелков отдал приказ о сдаче города ночью, ночью же он был остановлен. Распоряжение не дали выполнить, выкинув его в помойку», - поведал Бородай в размещенном на YouTube видеионтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.
По словам Александра Бородая, вскоре после этого случая Игорь Стрелков перестал выполнять обязанности министра обороны.
Ранее в понедельник сообщалось, что российский военный эксперт Виктор Литовкин назвал «дирижера» вооруженного конфликта в Донбассе.