Экс-премьер ДНР рассказал о попытке Стрелкова сдать Донецк Украине в 2014 году

Аргументы Недели → В мире 13+

25 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков пытался сдать Донецк Украине летом 2014 года. Об этом рассказал Александр Бородай, экс-глава правительства самопровозглашенной республики.

«Стрелков попытался сдать Донецк в момент моего отсутствия, когда я был вынужден уехать в Москву. Игорь, видимо, рассчитывал на то, что оставшийся исполнять мои обязанности первый вице-премьер Владимир Антюфеев проспит момент. Стрелков отдал приказ о сдаче города ночью, ночью же он был остановлен. Распоряжение не дали выполнить, выкинув его в помойку», - поведал Бородай в размещенном на YouTube видеионтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

По словам Александра Бородая, вскоре после этого случая Игорь Стрелков перестал выполнять обязанности министра обороны.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский военный эксперт Виктор Литовкин назвал «дирижера» вооруженного конфликта в Донбассе.