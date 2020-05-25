Бывший полковник РФ назвал «руководителя» и «дирижера» войны на востоке Украины

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25 мая 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baltnews

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты являются «руководителем» и «дирижером» вооруженного конфликта на востоке Украины. С соответствующим заявлением выступил российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Как отметил Литовкин, ставший собеседником интернет-издания Baltnews, американской стороне очень выгодно, чтобы противостояние в Донбассе продолжалось, так как оно подрывает позиции РФ. Вашингтон рассматривает Украину в качестве «раковой опухоли на теле России», добавил специалист.

Ранее сообщалось, что эксперт Алексей Леонков рассказал, при каком условии начнется операция украинской армии по отсечению непризнанных республик Донбасса от РФ.