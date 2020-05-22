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Аналитик назвал условие для начала операции ВСУ по отсечению ДНР и ЛНР от России

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик назвал условие для начала операции ВСУ по отсечению ДНР и ЛНР от России
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Командование Вооруженных сил Украины утвердило план по проведению операции, предполагающей отсечение самопровозглашенных ДНР и ЛНР от Российской Федерации. С таким заявлением в телевизионном эфире выступил Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Как отметил аналитик, принявший участие в программе «Время покажет» на Первом канале», условием начала наступательной операции является «отмашка» из-за рубежа. Из слов Леонкова следует, что данное указание может быть дано после прибытия на Украину нового американского посла Кейта Дейтона.

Ранее сегодня Народная милиция ДНР опубликовала видео, на котором запечатлено оружие для отражения предполагаемого нападения киевских силовиков.

ДЦ

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