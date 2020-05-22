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ДНР показала на видео готовое к отражению нападения ВСУ оружие Народной милиции

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР показала на видео готовое к отражению нападения ВСУ оружие Народной милиции
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

ДНР продемонстрировала на видео оружие, с помощью которого Народная милиция республики готова дать отпор нападению армии Украины. Данная запись появилась сегодня на YouTube-канале Народной милиции.

В ролике отмечается, что в текущем месяце обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. На этой неделе подразделения ДНР получили приказ о переходе на режим полной боевой готовности в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

На выложенной записи можно увидеть танки, реактивную и ствольную артиллерию, которые имеются в распоряжении ополченцев.

Ранее в пятницу стало известно, что силы ДНР уничтожили украинские огневые точки в ответ на удары по территории республики.

ДЦ

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