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Ополченцы ДНР уничтожили украинских националистов в ответ на обстрелы республики

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР уничтожили украинских националистов в ответ на обстрелы республики
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы ликвидировали огневые точки 54-й бригады Вооруженных сил Украины, с которых с применением минометов сегодня был атакован поселок Верхнеторецкое, подконтрольный властям ДНР. Об этом заявили в Народной милиции непризнанной республики.

По данным разведки ДНР, в результате ответного удара погибли четыре бойца националистического подразделения, входящего в состав 54-й бригады.

Также в Народной милиции проинформировали, что военные из 10-й бригады ВСУ попытались в пятницу обстрелять позиции ополченцев из противотанкового ракетного комплекса. Огневая точка была уничтожена, данные о потерях украинских силовиков уточняются.

Ранее сообщалось, что Андрей Пургин, экс-спикер парламента ДНР, назвал слабое звено республик Донбасса в их противостоянии с Киевом.

ДЦ

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