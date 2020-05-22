Бывший спикер ДНР назвал слабое звено республик Донбасса в конфликте с Украиной

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22 мая 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Неразвитые структуры гражданского общества республик Донбасса являются их слабым звеном в конфликте с Украиной. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами высказал Андрей Пургин, бывший председатель парламента ДНР.

Пургин, ставший собеседником издания ФАН, считает, что Киев попытается перевести идущее сейчас противостояние в политическую сферу с помощью связанных с ним некоммерческих организаций. По мнению экс-спикера, республикам Донбасса нечем на это ответить из-за неразвитости институтов гражданского общества.

Ранее сегодня сообщалось, что Василий Вовк, украинский генерал-майор, рассказал, какие регионы могут в будущем выйти из состава страны.