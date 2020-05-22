Бывший глава управления СБУ назвал возможных кандидатов на отделение от Украины

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22 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Празднование 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси в столице Украины, Str / globallookpress.com

Генерал-майор Василий Вовк, бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины, рассказал, какие территории способны в будущем выйти из состава страны. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «ПолитПазл», Вовк полагает, что Киев может потерять Закарпатье и Буковину. По словам генерал-майора, почти у половины жителей первого региона есть паспорта Венгрии и Чехии. При этом Будапешт оказывает местному населению экономическую помощь.

Также в числе вероятных кандидатов на отделение от Украины Василий Вовк назвал Черниговскую область, где проживает много людей с белорусским гражданством.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР заявили об испуге президента Владимира Зеленского после приведения войск республик Донбасса в боевую готовность.