ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении новых огневых точек ВСУ в Донбассе

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26 мая 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Подразделения ДНР снова уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины, с которых обстреливалась территория самопровозглашенного государства. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной республики.

Народная милиция проинформировала, что накануне вечером военные из 28-й бригады ВСУ обстреляли поселок Александровка, нанеся повреждения шести жилым домам. Бойцы ДНР в ходе ответной атаки ликвидировали огневые точки киевских силовиков и уничтожили их взводный опорный пункт. Потери, понесенные ВСУ, уточняются.

Ранее в Народной милиции рассказали, сколько украинских военных погибло с момента начала нанесения ответных ударов ополченцами республик Донбасса.