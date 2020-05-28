Sohu предсказало катастрофу Украины в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР

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28 мая 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Попытка решить проблему Донбасса силой обернется для Украины катастрофой. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет издание Sohu, вероятность начала нового витка вооруженного конфликта на востоке Украины в настоящий момент крайне высока. Киев, судя по имеющимся данным, не отказался от военного решения проблемы неподконтрольных территорий. Украина ранее уже проиграла несколько крупных сражений в Донбассе, новое наступление на ДНР и ЛНР обернется для нее катастрофой, отмечается в процитированной публикации.

Накануне сообщалось, что снайпер ополчения Донбасса ликвидировал военного из 28-й бригады Вооруженных сил Украины.