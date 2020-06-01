Названы возможные кандидаты на отделение от Украины вслед за Крымом и Донбассом

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1 июня 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Участник акции протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Владимир Корнилов, российский политический эксперт, рассказал, какие регионы в будущем могут выйти из состава украинского государства. Слова аналитика приведены в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как информирует «Русская весна», Корнилов прокомментировал недавнее заявление бывшего премьера Украины Николая Азарова, напомнившего, что до 1922 года территория его страны не включала Харьков, Херсон, Одессу, Львов, Донецк, Луганск и Крым. Киев уже потерял три последних региона, следом за ними могут отделиться остальные, перечисленные Азаровым, полагает Корнилов.

Согласно точке зрения политолога, Украина продолжит распадаться, если центральная власть и дальше будет ограничивать самостоятельность входящих в нее областей.

Ранее в самопровозглашенной ДНР назвали число киевских военных, уничтоженных Народной милицией республики за неделю.