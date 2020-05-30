Стало известно число уничтоженных за неделю в ходе ответных ударов ДНР военных ВСУ

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30 мая 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В пресс-службе Народной милиции ДНР проинформировали о потерях, понесенных Вооруженными силами Украины в зоне конфликта на востоке страны за прошедшую неделю.

В сообщении, распространенном некоторое время назад пресс-службой, указывается, что в ходе ответных ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить десять киевских военных, 26 человек ранены. Кроме того, ополченцы вывели из строя две единицы бронетехники, два грузовика и семь минометов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший украинский депутат, заявил о превращении растерявшего свой рейтинг президента страны Владимира Зеленского в «мертвого льва».