Аналитик озвучил причину нежелания властей Украины заканчивать войну с ДНР и ЛНР

Эксперт Вадим Колесниченко рассказал, почему власти Украины не хотят примиряться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад, выступая в радиоэфире.
По словам Колесниченко, после того, как вооруженный конфликт в Донбассе будет урегулирован, встанет вопрос о привлечении к уголовной ответственности киевских политиков, виновных в обстрелах гражданского населения. Украинская сторона в этом не заинтересована.
Эксперт отметил в эфире радио Sputnik, что принудить Украину к мирным переговорам должно мировое сообщество.
Ранее сегодня сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев ДНР, назвал единственный способ выйти из тупика в Донбассе.