Аналитик озвучил причину нежелания властей Украины заканчивать войну с ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Эксперт Вадим Колесниченко рассказал, почему власти Украины не хотят примиряться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад, выступая в радиоэфире.

По словам Колесниченко, после того, как вооруженный конфликт в Донбассе будет урегулирован, встанет вопрос о привлечении к уголовной ответственности киевских политиков, виновных в обстрелах гражданского населения. Украинская сторона в этом не заинтересована.

Эксперт отметил в эфире радио Sputnik, что принудить Украину к мирным переговорам должно мировое сообщество.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев ДНР, назвал единственный способ выйти из тупика в Донбассе.