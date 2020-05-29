Бывший командир ополченцев ДНР назвал единственный выход из тупика в Донбассе

Ситуация в Донбассе, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, зашла в тупик. Данный факт в своем Telegram-канале констатировал Александр Ходаковский, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.
Ходаковский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в заложниках у радикально настроенных националистических сил, поэтому мир в Донбассе недостижим.
По словам экс-командира, выход из нынешнего тупика может быть только один – «извлечь меч и разрубить узел». «Остается только один вопрос: кто первый сорвется с места», – добавил Александр Ходаковский.
Ранее в пятницу сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политолог, назвал единственный шанс Владимира Зеленского удержаться на посту главы Украины до завершения текущего президентского срока.