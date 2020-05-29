Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бывший командир ополченцев ДНР назвал единственный выход из тупика в Донбассе

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший командир ополченцев ДНР назвал единственный выход из тупика в Донбассе
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Ситуация в Донбассе, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, зашла в тупик. Данный факт в своем Telegram-канале констатировал Александр Ходаковский, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.

Ходаковский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в заложниках у радикально настроенных националистических сил, поэтому мир в Донбассе недостижим.

По словам экс-командира, выход из нынешнего тупика может быть только один – «извлечь меч и разрубить узел». «Остается только один вопрос: кто первый сорвется с места», – добавил Александр Ходаковский.

Ранее в пятницу сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политолог, назвал единственный шанс Владимира Зеленского удержаться на посту главы Украины до завершения текущего президентского срока.

ДЦ

Общество

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Маргарита Симоньян выразила мнение, что бесконтрольность соцсетей в России может стать причиной гражданской войны. «Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнётся гражданская война», - заявила журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью