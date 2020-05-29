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Погребинский назвал единственный шанс Зеленского удержаться на посту президента до конца срока

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Погребинский назвал единственный шанс Зеленского удержаться на посту президента до конца срока
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, в чем заключается единственный шанс президента Украины Владимира Зеленского удержаться на своей должности до конца первого срока. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам аналитика, ставшего собеседником издания «Украина.ру», у Зеленского появится возможность «досидеть» текущий срок, если глава государства воздержится впредь от союзов с партией Петра Порошенко «Европейская солидарность» и предъявит экс-президенту «хотя бы два-три серьезных обвинения». Уголовные дела в отношении Порошенко необходимо довести до суда в режиме «турбо», отметил Погребинский.

Ранее сегодня сообщалось, что в окружении украинского политика Юлии Тимошенко назвали возможное направление похода армии страны в случае «нападения» России.

ДЦ

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