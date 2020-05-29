У Тимошенко назвали вероятное направление похода ВСУ в случае «наступления» РФ

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29 мая 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, Str / globallookpress.com

Политический эксперт Виктор Небоженко, работающий на штаб лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, рассказал, в каком направлении могут двинуться соединения Вооруженных сил Украины в случае «наступления» России на Мариуполь.

Как выразился аналитик, процитированный «ПолитНавигатором», «у украинских военных есть свои тайные штучки». Если РФ начнет «наступление», ВСУ могут зайти на территорию Приднестровья и взять под контроль какую-то ее часть, заявил Небоженко.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что журналист Семен Пегов назвал виновников уничтожения малайзийского Boeing в Донбассе.