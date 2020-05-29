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29 мая 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Самолеты, Bayne Stanley / globallookpress.com

Уничтожение малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью летом 2014 года стало результатом операции, которую организовали спецслужбы Украины, Соединенных Штатов и Нидерландов. С соответствующим заявлением выступил Семен Пегов, российский военный корреспондент.

По словам журналиста, перед спецслужбами поставили задачу, чтобы выполнявший рейс МН17 самолет упал на территории, которую контролировала самопровозглашенная ДНР. Это нужно было, чтобы осложнить реальное расследование катастрофы, отметил Пегов.

Согласно точке зрения военкора, Boeing сбили не из комплекса «Бук», как принято считать, а из украинского ЗРК С-125 «Печора-2М».

Ранее сегодня сообщалось, что в Одесской области провели испытания ракеты «Нептун», которая, согласно утверждению украинских экспертов, «способна бить вглубь России».