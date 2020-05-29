Экс-депутат Рады заявил о превращении главы Украины Зеленского в «мертвого льва»

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29 мая 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Растерявший свой рейтинг президент Украины Владимир Зеленский превратился в «мертвого льва», место которого стремятся занять политические оппоненты. С соответствующим заявлением выступил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил Царев, причинами падения популярности Зеленского у населения страны стало то, что он не привлек к уголовной ответственности своего предшественника Петра Порошенко и не смог прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. В дальнейшем, по мере ухудшения экономической ситуации из-за панлемии коронавируса, рейтинг президента будет продолжать падать, спрогнозировал экс-парламентарий.

Царев выразил сомнение, что глава государства сможет удержаться на своем посту до конца текущего срока. «Все понимают, что Зеленский — все», - процитировал Олега Царева портал «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал единственный способ «остановить агрессивные дела» Москвы.