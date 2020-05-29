Леонид Кравчук назвал единственный способ «остановить агрессивные дела» России

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29 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Единственным способом «остановить агрессивные дела» Российской Федерации являются объединенные жесткие действия международной коалиции. С соответствующим заявлением в беседе с представителями СМИ выступил Леонид Кравчук, первый президент Украины.

Как информирует РИА Новости, экс-глава государства подверг критике курс стран Европы в отношении Москвы. Они, по словам Кравчука, непоследовательны. Первый президент Украины отметил, что европейские государства вводят против РФ ограничительные меры и при этом принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток — 2».

Украинские власти, Евросоюз и Соединенные Штаты обвиняют Россию в «оккупации» Крыма и военной помощи ополченцам Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что эксперт Вадим Колесниченко рассказал, почему Киев не хочет примиряться с непризнанными ДНР и ЛНР.