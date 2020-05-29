Леонид Кравчук назвал единственный способ «остановить агрессивные дела» России

Единственным способом «остановить агрессивные дела» Российской Федерации являются объединенные жесткие действия международной коалиции. С соответствующим заявлением в беседе с представителями СМИ выступил Леонид Кравчук, первый президент Украины.
Как информирует РИА Новости, экс-глава государства подверг критике курс стран Европы в отношении Москвы. Они, по словам Кравчука, непоследовательны. Первый президент Украины отметил, что европейские государства вводят против РФ ограничительные меры и при этом принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток — 2».
Украинские власти, Евросоюз и Соединенные Штаты обвиняют Россию в «оккупации» Крыма и военной помощи ополченцам Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.
Ранее сообщалось, что эксперт Вадим Колесниченко рассказал, почему Киев не хочет примиряться с непризнанными ДНР и ЛНР.