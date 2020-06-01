Названо предполагаемое место начала военного конфликта между Турцией и Россией

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1 июня 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Лента.ру»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Ливии может вспыхнуть военный конфликт между Турцией и Российской Федерацией. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Лента.ру» рассказало о ситуации, сложившейся в настоящий момент в североафриканском государстве, где силы поддерживаемого Анкарой правительства национального согласия (ПНС) воюют с Ливийской национальной армией (ЛНА), которой, как считается, оказывает помощь Москва.

В процитированной публикации отмечается, что Турция, чьи военные присутствуют в Ливии, действует агрессивно. Если турецкие ВВС собьют российские самолеты, которыми, согласно неподтвержденной информации, вооружена ЛНА, может начаться конфликт между Анкарой и Москвой.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Анатолий Вассерман поведал о западной тактике по развалу РФ.