Анатолий Вассерман рассказал о тактике стран Запада для развала России на части

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1 июня 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Запад намерен развалить Российскую Федерацию на части с помощью тактики, которая была использована в годы холодной войны против Советского Союза. Соответствующую точку зрения озвучил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

По словам Вассермана, процитированного одним из каналов в «Яндекс. Дзен», западные страны, так же, как и в 1980-е годы, решили сбить цены на энергоносители.

Эксперт обратил внимание на значительное падение цен на газ в Европе, при которых Москва терпит убытки при поставках топлива. Как полагает Вассерман, такое положение на рынке стало результатом реализации антироссийской тактики Запада. Согласно мнению аналитика, повторяется ситуация 1980-х, когда Саудовская Аравия по согласованию с Соединенными Штатами обвалила нефтяные котировки, нанеся, таким образом, удар по экономике СССР.

Ранее Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля, назвал предполагаемую «абсолютную мишень» Москвы в случае начала войны России с НАТО.