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Анатолий Вассерман заявил о планах США уничтожить Россию без единого выстрела

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Анатолий Вассерман заявил о планах США уничтожить Россию без единого выстрела
Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Соединенные Штаты намерены уничтожить Российскую Федерацию без единого выстрела, так же, как Вашингтон поступил в свое время с СССР. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил отечественный политконсультант Анатолий Вассерман.

Из слов эксперта, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, следует, что американцы намерены добиться своей цели с помощью манипуляции общественным мнением. Данный метод является «основной боевой технологией», посредством которой США свергают власти других стран и погружают мир в хаос, отметил Вассерман.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское Sohu спрогнозировало срок разгрома Штатов в случае начала вооруженного противостояния с Россией.

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