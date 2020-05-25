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Китайское Sohu предсказало срок разгрома США в случае начала войны с Россией

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Китайское Sohu предсказало срок разгрома США в случае начала войны с Россией
Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

В случае начала вооруженного конфликта с Российской Федерацией Соединенные Штаты будут разгромлены в течение нескольких часов. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Как предсказывает интернет-издание Sohu, если вспыхнет война, одна из атомных подлодок РФ приблизится к западному побережью Штатов и выпустит гиперзвуковые ракеты, которые уничтожат все американские авианосцы. Удар станет фатальным для США, поскольку без данных кораблей страна окажется беззащитной, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что бывший американский дипломат Джим Джатрас объяснил подготовкой к войне решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.

ДЦ

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