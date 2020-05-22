Экс-дипломат США объяснил подготовкой к войне выход Америки из «Открытого неба»

Аргументы Недели → В мире 13+

22 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Военные самолеты США, Cory Bush/U.S. Navy / globallookpress.com

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу объясняется подготовкой к войне. Соответствующую точку в разговоре с представителями российских СМИ высказал Джим Джатрас, бывший американский дипломат.

Как отметил Джатрас, руководство и военные США считают Россию противником, которого нужно разгромить. По словам экс-дипломата, договоры вроде «Открытого неба» мешают Вашингтону преследовать свою цель. Она заключается в подготовке к войне.

Ранее в пятницу сообщалось, что в команде американского президента Дональда Трампа сделали заявление, согласно которому российские самолеты в ходе полетов над США собирали информацию о главе государства.