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Экс-дипломат США объяснил подготовкой к войне выход Америки из «Открытого неба»

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Экс-дипломат США объяснил подготовкой к войне выход Америки из «Открытого неба»
Военные самолеты США, Cory Bush/U.S. Navy / globallookpress.com

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу объясняется подготовкой к войне. Соответствующую точку в разговоре с представителями российских СМИ высказал Джим Джатрас, бывший американский дипломат.

Как отметил Джатрас, руководство и военные США считают Россию противником, которого нужно разгромить. По словам экс-дипломата, договоры вроде «Открытого неба» мешают Вашингтону преследовать свою цель. Она заключается в подготовке к войне.

Ранее в пятницу сообщалось, что в команде американского президента Дональда Трампа сделали заявление, согласно которому российские самолеты в ходе полетов над США собирали информацию о главе государства.

ДЦ

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