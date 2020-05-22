В США утверждают, что российские самолеты летали над Белым домом и следили за Трампом

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен сделал резонансное заявление. По словам чиновника, при полетах в рамках Договора об открытом небе российские самолеты летали над Белым домом.
Роберт О’Брайен убежден, что Россия собирала информацию о президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.
Советник американского лидера по нацбезопасности также заявил, что российские самолеты якобы летали над гражданской инфраструктурой и пытались отследить местонахождение Трампа. Таким образом политик объяснил решение главы США выйти из Договора по открытому небу.