Помпео считает, что Россия благодаря Договору об открытом небе запугивала другие страны

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21 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг США. Фото: pixabay.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия якобы использует Договор по открытому небу в личных целях. Он добавил, что при помощи соглашения РФ навела оружие на инфраструктуру Евросоюза и США.

Помпео считает, что Договор используется российской стороной с целью военного принуждения других стран. «Москва, как представляется, использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения», - считает Помпео.

По его словам, вместо того, чтобы при помощи Договора налаживать отношения между странами, Россия использует соглашение как механизм для угроз и запугивания.