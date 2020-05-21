Помпео считает, что Россия благодаря Договору об открытом небе запугивала другие страны

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия якобы использует Договор по открытому небу в личных целях. Он добавил, что при помощи соглашения РФ навела оружие на инфраструктуру Евросоюза и США.
Помпео считает, что Договор используется российской стороной с целью военного принуждения других стран. «Москва, как представляется, использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения», - считает Помпео.
По его словам, вместо того, чтобы при помощи Договора налаживать отношения между странами, Россия использует соглашение как механизм для угроз и запугивания.