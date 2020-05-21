В МИД сообщили, что Россия ждет разъяснений от США из-за выхода из Договора по открытому небу

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21 мая 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение США выйти из Договора по открытому небу. Она заявила, что Россия ждет разъяснений.

Она отметила, что российские дипломаты хотят получить от американской стороны разъяснение позиции США, чтобы в последствии сформировать собственную позицию по этому вопросу.

«Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров. Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях», - также добавила Захарова.