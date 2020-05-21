В США готовы вернуться в Договор по открытому небу при определенных условиях

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Майк Помпео. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал, что Америка вновь может стать страной-участницей Договора по открытому небу, если Россия согласится на ряд условий.

«Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора», - сообщил он.

Помпео заявил, что российская сторона якобы годами игнорировала некоторые аспекты Договора и ограничивала полеты других стран над своей территорией. Он напомнил, что Россия запретила полеты вдоль границ с Южной Осетией и Абхазией, установила дальность полетов над Калининградской областью, а также в прошлом году отказала США и Канаде в проведении полета над районом проведения крупных военных учений.