В МИД заявили, что у России тоже есть претензии к США относительно соблюдения Договора об открытом небе

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21 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг России. Фото: pixabay.com

В Москве заявили, что отвергают попытки Вашингтона оправдать выход США из Договора по открытому небу. В России добавили, что у страны также есть претензии к Америке касательно соблюдения условий Договора.

«У нас, кстати говоря, не менее серьезные претензии к выполнению положений Договора со стороны самих Соединенных Штатов. Но это достаточно сложные технические вопросы, которые должны решаться в рамках специально созданного органа», - сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он добавил, что если Соединенные Штаты откажутся от Договора, то все существующие двусторонние претензии уже нельзя будет решить посредством обсуждения в рамках специально созданной комиссии.