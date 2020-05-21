Трамп заявил, что США отказываются от Договора по открытому небу

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21 мая 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вынуждены выйти из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не придерживается прописанных в нем требований.

При этом Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Российской Федерацией, но она не соблюдает указанные в Договоре условия. "Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась... Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", - сказал американский лидер.

В настоящее время участниками Договора являются 34 страны. Согласно условиям документа, государства, подписавшие договоренность, обязаны разрешать свободные полеты в своем воздушном пространстве для невооруженных наблюдательных летательных аппаратов.