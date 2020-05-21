The New York Times: завтра Дональд Трамп объявит России о выходе из Договора по открытому небу

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21 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

Doug Mills/Consolidated News Photos, Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу объявит России о выходе из Договора по открытому небу, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Издание отмечает, что этот шаг можно рассматривать как еще одно свидетельство намерения Трампа выйти также из СНВ-3 (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений).

Официально в Белом доме информацию не комментируют.

Договор устанавливал режим открытого неба, целью которого является обеспечение возможности его участникам совершать облёты территорий друг друга.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп направил письмо руководству Всемирной организации здравоохранения. Глава американского государства считает, что ВОЗ должна доказать свою независимость и провести реформирование. Если этого не произойдёт, США выйдет из состава организации.