США намерены выйти из ВОЗ

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21 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп направил письмо руководству Всемирной организации здравоохранения. Глава американского государства считает, что ВОЗ должна доказать свою независимость и провести реформирование. Если этого не произойдёт, США выйдет из состава организации.



Трамп считает, что ВОЗ предоставляла недостоверные сведения о коронавирусе и не провела полноценного расследования относительно появления и распространения эпидемии. Американский президент также обвиняет ВОЗ в защите интересов Китая. Медицинские работники Поднебесной пытались поднять тревогу, но к ним никто не прислушался после появления первых заболевших. В начале текущего года представитель ВОЗ указал на невозможность передачи вируса от человека к человеку, что явилось ложным заявлением.



Трамп говорит, что деньги американских налогоплательщиков не могут финансировать организацию, которая не защищает интересы Америки.

Китайская сторона намерена провести собственное расследование, но только после окончания пандемии. США приостановила финансирование организации. В ВОЗ заявили, что будут рассматривать содержание письменного обращения Дональда Трампа.



Американское руководство пытается возложить ответственность за сокрытие правды о пандемии на Китай. Белый дом изучает различные способы воздействия на КНР, в том числе санкции, отмену долговых обязательств, остановку торговли.



