К чему приведет отказ США от Договора по открытому небу

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22 мая 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Самолет. Фото: pixabay.com

Заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе объяснил, к чему приведет решение Соединенных Штатов отказаться от Договора об открытом небе.

Орджоникидзе считает, что в администрации США решили разрушить все существующие на сегодняшний день международные договоры по ограничению вооружений. «Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений», - уверен эксперт.

Он добавил, что Договор об открытом небе, от которого отказались в США, напрямую связан с Договором СНВ-3, возможность продления которого находится под вопросом. Действие договора заканчивается в начале следующего года.