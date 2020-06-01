Экс-разведчик назвал вероятную «абсолютную мишень» России в случае войны с НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, рассказал, какое европейское государство рискует быть уничтоженным ядерными силами Российской Федерации, если вспыхнет военный конфликт между Москвой и Североатлантическим альянсом. По данному вопросу эксперт высказался в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Как отметил Кедми, приоритетными целями удара РФ в случае начала вооруженного противостояния с НАТО станут имеющие стратегическое значение объекты, которые расположены в Соединенных Штатах и на территории союзников Вашингтона по военно-политическому блоку. В качестве одной из вероятных «абсолютных мишеней» Москвы экс-разведчик назвал Бельгию.

Ранее отечественный военный эксперт Виктор Баранец обозначил возможную первую цель России в предполагаемом конфликте с Вашингтоном.