Бывший полковник РФ назвал первую цель Москвы в возможной войне России и США

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29 мая 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Польша, готовая разметить на своей территории американские ядерные ракеты, выполняет роль самого яростного «антироссийского бульдога и официантки США». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Виктор Баранец, полковник в отставке, отечественный военный эксперт.

Как отметил Баранец, ставший собеседником ФАН, базы Соединенных Штатов в Польше с оружием массового поражения рискуют станут мишенями для российских ракет. Если между Москвой и Вашингтоном вспыхнет конфликт, данные объекты будут уничтожены первыми, сказал эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что Константин Сивков, экс-сотрудник Генштаба РФ, раскрыл козырь страны в вероятном ядерном противостоянии с США.