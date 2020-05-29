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Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл козырь Москвы в возможной ядерной войне с США

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл козырь Москвы в возможной ядерной войне с США
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Супербоеголовки мультимегатонного класса станут козырем Москвы в случае ядерного конфликта с Соединенными Штатами. С соответствующим заявлением выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба Российской Федерации.

По словам военного специалиста, давшего интервью интернет-изданию ФАН, супербоеголовки могут стать частью ракет «Посейдон» и «Сармат». Если они поразят территорию США, там произойдут «чудовищные землетрясения, взрывы вулканов», спрогнозировал Сивков.

Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах СМИ предсказали возможный ответ России в случае появления американских ядерных ракет в Польше.

ДЦ

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