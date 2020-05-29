Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл козырь Москвы в возможной ядерной войне с США

Супербоеголовки мультимегатонного класса станут козырем Москвы в случае ядерного конфликта с Соединенными Штатами. С соответствующим заявлением выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба Российской Федерации.
По словам военного специалиста, давшего интервью интернет-изданию ФАН, супербоеголовки могут стать частью ракет «Посейдон» и «Сармат». Если они поразят территорию США, там произойдут «чудовищные землетрясения, взрывы вулканов», спрогнозировал Сивков.
Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах СМИ предсказали возможный ответ России в случае появления американских ядерных ракет в Польше.