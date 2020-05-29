Предсказан вероятный ответ России в случае переброски ядерных ракет США в Польшу

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29 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Спрогнозирован предполагаемый ответ Российской Федерации в случае размещения ядерных ракет Соединенных Штатов на территории Польши. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», если американская сторона пойдет на переброску своего оружия массового поражения в Польшу, Москва может построить свои ракетные базы в Белоруссии. Несмотря на произошедшее в последнее время ухудшение отношений между РФ и Минском, белорусские власти согласятся на размещение военных объектов ввиду реальности польской угрозы, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское Sohu рассказало о возможной подготовке Штатами «ловушки» для России в Донбассе.