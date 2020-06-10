Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

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10 июня 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

К уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года могут быть причастны Вооруженные силы Украины, киевские спецслужбы, а также Соединенные Штаты. Соответствующую версию озвучил политический эксперт Владимир Карасев.

Как отметил Карасев, украинская сторона до сих пор не передала следствию данные с радаров, которые должны были зафиксировать положение выполнявшего рейс MH17 самолета в воздухе. Также аналитик обратил внимание на то, что США не публикуют снимки со своих спутников, которые могли бы помочь в выяснении причин авиакатастрофы. Согласно точке зрения Владимира Карасева, подобная скрытность объясняется тем, что Киев и американцы причастны к случившемуся.

По словам политолога, «атака на авиалайнер была заранее спланирована ВСУ».

Ранее в среду сообщалось, что украинский эксперт Михаил Погребинский назвал вероятных кандидатов на выход из состава страны.