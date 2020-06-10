Погребинский назвал вероятных кандидатов на отделение от Украины из-за курса Киева

Курс, который проводят власти Украины, может привести к тому, что из состава страны выйдет ряд регионов. С соответствующим прогнозом выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.
Аналитик назвал «языковой закон», предписывающий повсеместное использование украинского, издевательством над русскоговорящими гражданами. Как отметил Погребинский, со временем жители юго-восточных областей «сочтут, что страна, в которой они оказались, им чужая». В этом случае от Украины могут отколоться несколько регионов. Из слов политолога следует, что в качестве вероятных кандидатов на отделение он рассматривает Николаев, Харьков и Одессу.
Ранее в среду стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко.