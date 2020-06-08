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Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По словам Погребинского, он подозревает, что «кто-то готовит» спикера парламента на замену Зеленскому, когда он решит уйти со своего поста. Как пишет «ПолитНавигатор», аналитик назвал возможное перемещение Разумкова в кресло президента «неплохим вариантом», поскольку тот «часто говорит значительно более разумные вещи».

Ранее сообщалось, что бывший член украинского правительства Павел Климкин назвал условия для «возвращения» Крыма Киеву.

ДЦ

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

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