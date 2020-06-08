Павел Климкин озвучил три условия для «возвращения» российского Крыма Украине

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8 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Danil Shamkin / globallookpress.com

Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, назвал три условия для «возвращения» присоединившегося к России Крыма под киевскую юрисдикцию. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует ФАН, Климкин отметил, что каждый украинец должен быть готов на жертвы ради «возвращения» полуострова. Также, по словам экс-министра, необходима разработка поддерживаемой населением стратегии «освобождения» Крыма и помощь со стороны международных партнеров Киева.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков рассказал, когда армия Украины может начать полноценное наступление в Донбассе.