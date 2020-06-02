Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предсказал Третью мировую войну

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, спрогнозировал Третью мировую войну. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», Климкин заявил в контексте обсуждения проблемы Донбасса о приближении нового глобального конфликта, который, по словам экс-министра, будет носить гибридный характер. «Мы на пороге безумных перемен», - предупредил Климкин.

Других подробностей, касающихся предполагаемой Третьей мировой, бывший глава украинского МИД не привел.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ назвали возможный признак подготовки Киева к вторжению в республики Донбасса.