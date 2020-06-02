Назван возможный признак подготовки Украины к военному вторжению в ДНР и ЛНР

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2 июня 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Назван предполагаемый признак подготовки украинской стороны к военной наступательной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание Shark News, о подготовке Киева к вторжению в республики может свидетельствовать увеличение группировки Вооруженных сил Украины на линии разграничения. В настоящий момент там сосредоточено около 90 тысяч военных. Они хорошо экипированы и вооружены.

Ранее во вторник сообщалось, что в Луганске заявили об испуге Украины после приведения Народной милиции республик Донбасса в боеготовность.