В ЛНР заявили о «реальном» испуге Киева после приведения ополчения в боеготовность

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2 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы Донбасса, Janos Chiala / globallookpress.com

Украинская сторона «реально боится» после приведения Народной милиции непризнанных республик Донбасса в боеготовность. С соответствующим заявлением выступил Родион Мирошник, спецпредставитель ЛНР на мирных переговорах в Минске.

По словам Мирошника, о том, что Киев испугался, свидетельствует уменьшение количества обстрелов территории ДНР и ЛНР, фиксируемое в последние дни. Украина «понимает только силу, давление и адекватный ответ», процитировал представителя Луганска интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Кургинян, отечественный эксперт, заявил о попадании украинских властей в безвыходное положение в Донбассе из-за минских соглашений.