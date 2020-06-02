Аналитик из РФ заявил о безвыходном положении Киева в Донбассе из-за «Минска»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Минские договоренности об урегулировании вооруженного противостояния на востоке Украины поставили Киев в безвыходное положение в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Сергей Кургинян, российский политический эксперт.

Согласно точке зрения Кургиняна, «Минск» поставил киевской власти мат.

«У вас мат: вы длите ситуацию — плохо, вы разрываете минские соглашения — плохо, вы начинаете их выполнять — это уже другая страна», - заявил, обращаясь к украинской стороне, аналитик на одной из программ канала «Россия 1».

Ранее во вторник сообщалось, что Рефат Чубаров, бывший депутат Верховной Рады, назвал предполагаемые направления «вторжения» РФ на территорию Украины. Политический деятель, в частности, допустил, что Россия может «атаковать» Херсонскую область, чтобы решить водную проблему, стоящую перед Крымом.